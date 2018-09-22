الإعلام الرياضي يُكرم أسرة الراحل خالد قاضي

المواطن - محمد سمعه

كرم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، أسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي، اليوم، خلال حفل الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية والمقام حاليًا في المملكة.

وقرر اتحاد الإعلام الرياضي تكريم خالد قاضي تقديرًا ووفاءً لما قدمه من جهود في خدمة الإعلام الرياضي في المملكة.

ويذكر أن جمهور الأهلي كان حريصاً على تكريم خالد قاضي بالأمس خلال لقاء الأهلي والحزم في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرر تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة الراحل خالد قاضي.