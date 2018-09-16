الإمارات عن اتفاق جدة: الملك يرسخ أسس الأمان في المنطقة برؤية دقيقة

المواطن - واس

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، مثمنة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونوهت إلى أن اتفاق جدة للسلام الذي وقعته جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا يأتي في سياق السياسة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لتعزيز استقرار المنطقة من خلال رؤية دقيقة تدرك الارتباط الحيوي بين أمن القرن الأفريقي والعالم العربي.

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من جدة عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة التاريخية الخيرة والتي تبني الجسور بين الأشقاء وتقرب الشعوب وتدعو الأجيال إلى التفاؤل مقدرًا الدور الفاعل للقيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.