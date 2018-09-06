الإنستجرام كلمة سر خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي

المواطن - القاهرة

أزاح الفنان أحمد فهمي النقاب عن تفاصيل علاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد والتي أعلنت خطبتهما قبل أيام.

وقال فهمي في تصريحات صحفية له إن بداية علاقتهما كانت في أحد الكافيهات خلال لقاء مع مجموعة من الفنانين.

وتابع أحمد فهمي أن هنا الزاهد صُدمت عندما علمت أنه لا يملك حساباً على إنستجرام لتقوم هي بتدشين حساب له.

وعن خطيبته هنا الزاهد قال أحمد فهمي: “هي شخص أكون غبياً لو ضيعته من إيدي”.

وأعلن أحمد فهمي أن موعد الزفاف على هنا الزاهد قريبًا لكنهما حتى اللحظة لم يستقرا على موعد.

هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994 وهي ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل “فرق توقيت”.

وظهرت هنا الزاهد في فيلمها الأول “خطة جيمي” في عام 2014. ولعبت دورًا رئيسيًا في مسلسل “سك على إخواتك” الذي عُرض على قناة إم بي سي مصر رمضان الماضي.

كما ظهرت هنا الزاهد لأول مرة مع محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009، ولعبت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.