الانضباط تُغرم جدة.. وتقسو على المجزل بـ3 عقوبات

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 4 عقوبات تجاه ناديي المجزل وجدة، بسبب مبارياتهما في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وألزمت الانضباط، عضو مجلس إدارة نادي المجزل، غانم الغانم، بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لتواجده في الممر الخاص بالحكام واللاعبين قبل المباراة بعشر دقائق، وذلك في لقاء فريقه أمام فريق نادي الكوكب دوريًا.

كما ألزمت عضو مجلس إدارة نادي المجزل، عبدالعزيز العبدالله، بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لتواجده في غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقه قبل مباراة الكوكب بنصف ساعة وهو غير مصرّح له بالدخول.

وأعلنت لجنة الانضباط عن تغريم نادي المجزل 10 آلاف ريال، لتأخر إداريي الفريق في تسليم كشوفات أسماء المشاركين في مباراة الكوكب إلى المراقب بتسع دقائق عن الوقت المحدد.

وغرمت لجنة الانضباط نادي جدة 10 آلاف ريال، لتأخر إداريي الفريق في تسليم كشوفات أسماء المشاركين في المباراة إلى المراقب بـ19 دقيقة عن الوقت المحدد، وذلك في مباراة فريقهم أمام فريق نجران دوريًا.