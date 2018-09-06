الانضباط تُغرم ناديين.. وتوقف ثنائي الشعلة والنهضة

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 4 عقوبات بحق ناديي جدة والشعلة، ثنائي فريقي الشعلة والنهضة، بسبب مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وألزمت لجنة الانضباط نادي جدة، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لمخالفة الفريق للمادة (1/55) بحصول 6 لاعبين من الفريق على إنذارات وذلك خلال لقاء الفريق أمام نادي الأنصار.

وغرمت اللجنة نادي الشعلة 10 آلاف ريال، لمخالفة الفريق للمادة (62) من اللائحة، بتأخر إداريي النادي 20 دقيقة عن الموعد المحدد لتسليم كشف أسماء المشاركين في مباراة فريقهم أمام نادي النجوم.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الشعلة معاذ عفانة مباراتين رسميتين، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لقيامه بسلوك شائن ضد لاعب منافس، ما أدى إلى طرده من الحكم في مباراة فريقه أمام نادي النجوم.

كما أوقفت لاعب نادي النهضة بادي دانيال مباراة رسمية واحدة، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لاستعماله اللعب العنيف تجاه لاعب منافس مما أدى إلى طرده من الحكم في مباراة فريقه أمام نادي الجبلين.