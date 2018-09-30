الاهلي يتعافى قبل الفيصلي.. عودة المصابين

المواطن - طارق سعد

تنفس الأرجنتيني بابلو غويدي الصعداء، بعد تأكيدات الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن جاهزية الرباعي جانيني وسوزا وحسين المقهوي ومحمد آل فتيل للمباراة القادمة ضد الفيصلي.

ولم يتبقَّ في عداد المصابين الأهلاويين سوى معتز هوساوي الذي يغادر المملكة خلال الأيام القادمة للخضوع لكشوفات طبية على شرايين القلب.

ويستضيف الأهلي نظيره الفيصلي يوم الجمعة على ملعب الجوهرة لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.