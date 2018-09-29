الباطن يُجهز فخه

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، بعد ساعة من الآن، مباراة غاية في الأهمية أمام النادي الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وبعد نتائج سلبية لنادي الباطن في أول ثلاث جولات حيث خسر من ناديي الاتفاق والهلال وتعادل مع نادي الفيصلي، يطمح الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز الأول له في دوري الموسم الحالي.

وسيعتمد الباطن، تحت قيادة مدربه البلجيكي فرانك فيركاوترين، على اللعب على الهجمات المرتدة أمام النادي الأهلي مع التأمين الدفاعي ومنع العرضيات؛ حتى لا يستغل الأهلي الطول الفارع لنجمه السوري عمر السومة مع قوة تسديدات لاعبه حسين المقهوي.

وستكون المهمة صعبة لنادي الباطن، خاصة أن النادي الأهلي يمر في الفترة الحالية بروح معنوية مرتفعة، وذلك بعد التأهل لدور الستة عشر في البطولة العربية على حساب نادي المحرق البحريني.

كما فاز النادي الأهلي في الجولة الثالثة على حساب فريق الحزم بنتيجة هدفين دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان من المفترض إقامة مباراة الأهلي والباطن على ملعب الأخير في مدينة حفر الباطن، لكن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت نقل المباراة من ملعب الباطن إلى جدة لوجود أعمال الصيانة في ملعب الفريق السماوي.