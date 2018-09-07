البرازيل تواجه الأخضر والأرجنتين على هذه الملاعب السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن مواجهة منتخبي السعودية والأرجنتين، شهر أكتوبر المقبل، في المملكة.

ويواجه المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم نظيره السعودي، في الساعة 8:45 مساء يوم الجمعة الموافق 12 من شهر أكتوبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، مباراة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني، في الساعة 8:45 مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر أكتوبر المقبل.

ويستعد المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لمواجهة الولايات المتحدة الأميركية، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، ثم يواجه السامبا، الأربعاء المقبل، منتخب السلفادور.

وتأتي مواجهة الأخضر والسامبا، في إطار استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمنافسات بطولة كأس آسيا 2018 التي ستحتضنها الإمارات، شهر يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.