البرتغال تهزم الطليان بالضربة القاضية

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب البرتغالي من الفوز على نظيره الإيطالي بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة دوري أمم أوروبا.

وخلال الشوط الأول من اللقاء قاتل المنتخب البرتغالي بقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث كانت السيطرة له وكان قريبًا في العديد من المناسبات من تسجيل الهدف الأول.

ولم يصنع المنتخب الإيطالي أي فرصة هجومية على مرمى حارس مرمى المنتخب البرتغالي، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، قاتل المنتخب البرتغالي من أجل تسجيل الهدف الأول وكان له ما أراد عبر اللاعب أندري سيلفا في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر المباراة عبر تصويبة مخادعة فشل الحارس جيانلويجي دوناروما في صدها والتعامل معها.

ويذكر أن مباراة البرتغال وإيطاليا كانت أقيمت على ملعب دا لوز في مدينة لشبونة البرتغالية.

وكان المنتخب الإيطالي تعادل مع منتخب بولندا يوم الجمعة الماضية بهدف لكل فريق، بينما تعادل منتخب البرتغال مع منتخب كرواتيا بهدف لكل فريق.