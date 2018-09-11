البريك وبوتيا يصلان لمرحلة مران اللياقة

المواطن - محمد سمعة

خضع الثنائي محمد البريك ظهير أيمن الهلال والإسباني ألبرتو بوتيا مدافع الهلال لمران لياقي في تدريبات الزعيم في الفترة الأخيرة.

وكان البريك تعرض لإصابة في مفصل القدم، بينما أصيب بوتيا بشد بسيط في العضلة الضامة.

ويهتم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال بتعزيز القدرات البدنية للبريك وبوتيا، حيث يأمل جيسوس في أن يكون الثنائي متاحًا للمشاركة في مباراة الرائد بالجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن نادي الهلال كان قد فاز في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على نادي الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب محمد إبراهيم كنو.

لم يشارك البريك مع المنتخب السعودي بالأمس في مباراة بوليفيا الودية.