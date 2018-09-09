التحق بالجامعة وتُصرف مكافأته قريبًا فما موقفه من حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع شاب سعودي التحق بالجامعة حديثًا ومن المقرر أن يتم إيداع مكافأة شهرية له بعد شهر أو شهرين من بداية الدراسة، متسائلًا هل يضع في التسجيل أن له مصدر دخل أم لا؟

وردت خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على الاستفسار بالقول”: “تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي)”.

وفي سياق متصل، يترقب المستفيدون من حساب المواطن صرف الدفعة العاشرة، من الدعم يوم غد الاثنين بعد أن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

ويأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الحادية عشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

وأكد حساب المواطن أن يوم غد الاثنين، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الجديدة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.