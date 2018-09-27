التراخي مرفوض .. شعار الهلال قبل مواجهة الشباب العماني

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الشباب العماني في إياب دور ال32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في مدينة مسقط العمانية بعد غد السبت.

وكان الهلال قد فاز في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

ولن يعتمد الفريق الهلالي بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس على نتيجة مباراة الذهاب، كما أن الهلال ينوي مهاجمة نادي الشباب في عقر داره وذلك من أجل جعل المهمة صعبة على الفريق العماني في حال سجل هدف في شباكه.

ويمر نادي الهلال بحالة معنوية مرتفعة، وذلك بعد أن حقق الفوز في أول 4 جولات من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان آخرها الفوز على نادي الفتح بثلاثية مقابل هدفين.

ولن يفكر الهلال في النتائج الإيجابية والتي حققها في الفترة الماضية، كما أن الزعيم لن يعتمد على نتيجة مباراة الذهاب.

ويسعى نادي الهلال للذهاب بعيدًا في البطولة العربية أملًا في الفوز باللقب، حيث ينال صاحب المركز الأول جائزة مالية كبيرة قدرها 5 ملايين دولار أميركي.

تعاقد نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مع الإماراتي عمر عبد الرحمن نجم نادي العين الإماراتي، كما ضم الزعيم اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من صفوف نادي جالطة سراي التركي.

سيخوض الحارس العماني علي الحبسي حارس مرمى نادي الهلال مباراة الشباب العماني في أرضه ووسط أبناء موطنه في حال شارك في التشكيل الأساسي للزعيم.