التشهير بعارضي المكسرات والحلوى منتهية الصلاحية في الدمام

التشهير بعارضي المكسرات والحلوى منتهية الصلاحية في الدمام

2018/09/17
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بمؤسسة وصاحبها لعرضهم مكسرات وحلويات منتهية الصلاحية للبيع.

وأوضح المتحدث باسم التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن المؤسسة المخالفة صدر بحقها الحكم من المحكمة الجزائية بالدمام بإغلاق المحل والتشهير بهم على نفقتهم والغرامة المالية وإتلاف المنتجات المضبوطة.

وفي سياق آخر، أكد الحسين أن ضبط قضايا الغش التجاري تشمل تتبع مصادره والمساهمين فيه وسلسلة إمداده بالتعاون مع النيابة العامة ومن ثم إحالتهم إلى القضاء.


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