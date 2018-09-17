التعليم تدعو الخريجين والخريجات لشغل 831 من الوظائف التعليمية الشاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، عن فتح التقديم للمواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية هنا.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، الأستاذ مبارك العصيمي، الذي أشار إلى أن إعلان الوزارة للتقديم يأتي بعد أن تم تمكين الوزارة من فتح النظام للتقديم على الوظائف التعليمية مضيفًا أن التقديم سيكون للرجال اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 12/ 1/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/ 1/ 1440هـ، وللنساء اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/ 1/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم السبت الموافق 1440/1/19هـ.

وكشف المتحدث الرسمي أن إجمالي الوظائف الشاغرة بلغ (٨٣١) وظيفة، مشيرًا إلى أن الترشيح النهائي عليها سيكون بحسب الاحتياج والمفاضلة.

وأضاف العصيمي ضرورة تحقق عدد من الشروط في المتقدمين للوظيفة التعليمية وهي الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، واجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي، ومناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمواد التعليمية المعلنة، إضافة إلى قرار معادلة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي من خارج المملكة، وألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية مستوى دخلها مواز للدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن وزارة التعليم تستهدف في إعلانها، حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، وحملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين، والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، ثم حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ثم حملة مؤهل البكالوريوس الجامعي المنتسبين الحاصلين على الدبلوم التربوي.

وأوضح أن الترشيح سيكون وفق الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي المنتظمين ثم حملة البكالوريوس غير التربوي ويليهم حملة البكالوريوس التربويون بنظام الانتساب. وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي أهمية الالتزام بالمواعيد والأوقات المحددة ومتابعة الوسائل الإعلامية الرسمية لوزارة التعليم والجهات المختصة التي سيعلن من خلالها نتائج الترشيح من أجل استكمال إجراءات التعيين.