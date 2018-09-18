الجابر يتلقى دعوة من FIFA

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، سامي الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تلقيه دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

وكشف سامي الجابر تفاصيل الدعوة عبر “تويتر”، وقال: “تلقيت الدعوة للحضور والمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA الأفضل يوم الاثنين القادم بالعاصمة البريطانية لندن وتسليم جائزة الفيفا للجمهور الأفضل”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أعلن عن المرشحين لجائزة أفضل جمهور، حيث يتنافس عليها كل من؛ جماهير المنتخب الياباني، جماهير السنغال، وجماهير منتخب بيرو، وسيُسلم سامي الجابر الفائز.

ويُنافس النجم العربي محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على جائزتين في حفل FIFA، حيث يتواجد في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش.

كما يتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة بوشكاش لأفضل هدف، بهدفه المميز الذي سجله في مباراة ليفربول وإيفرتون.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى، كل من؛ البلجيكي تيبو كورتوا، نجم تشيلسي المنتقل حديثًا لصفوف ريال مدريد، الدنماركي كاسبر شمايكل، نجم ليستر سيتي، والفرنسي هوجو لوريس، قائد نادي توتنهام.

فيما تضم قائمة أفضل مدرب في العالم هذا العام، كلا من؛ الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، ومواطنه دييديه ديشامب، مدرب الديوك، وزلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي.