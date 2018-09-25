الجبير: مانديلا غيّر التاريخ بصبره وكانت له علاقات متينة مع المملكة

المواطن - الرياض

قال وزير الخارجية عادل الجبير: إن للرئيس الراحل نيلسون مانديلا علاقات متينة وتاريخية مع قادة المملكة وقادة الدول العربية، كما كان له مواقف داعمة لقضية العرب والمسلمين الأولى القضية الفلسطينية.

وتابع الجبير في كلمته أمام قمة السلام في الأمم المتحدة: لقد أبصر الراحل الكبير النور قبل 100 عام، وعاش حياته من أجل تحقق السلام الذي ينشده، والذي اتخذه منهجًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، مما أكسبه تقدير واحترام العالم.

وتابع الجبير: إنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم باسم جامعة الدول العربية ودولة رئاسة القمة العربية 29 المملكة في قمة تُـنسب إلى رجل غيّر التاريخ بفضل تسامحه وصبره وإنسانيته.