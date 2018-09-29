الجزيرة يفقد صانع ألعابه أمام النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن غياب صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلفان مبارك، عن مباراة اليوم أمام النصر في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وأشار نادي الجزيرة الإماراتي إلى أن المدرب كايزر قرر عدم مشاركة خلفان مبارك أمام النصر، بتوصية من الجهاز الطبي، خاصة أنه كان يعاني من آلام خفيفة في العضلة الضامة، ما استدعى خضوعه للراحة واستكمال علاجه لمدة 3 أيام.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم السبت، على استاد فيصل بن فهد بالملز، ويسعى العالمي لمواصلة انتصاراته هذا الموسم، والتقدم في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جمهوره.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الجزيرة الإماراتي، قد انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى دور الـ16.