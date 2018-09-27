الجيش الأمريكي يعترف بقتل 1114 مدنيًا خلال الحرب على داعش

المواطن - متابعة

اعترف الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، بمقتل ما يربو على 1100 مدني في ضربات للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة على معاقل داعش في العراق وسوريا منذ أن بدأت العملية في 2014.

وقال التحالف في بيان إنه حدد خلال شهر أغسطس آب أن 53 مدنياً إضافياً قُتلوا دون قصد ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنياً على الأقل منذ أغسطس 2014 بحسب رويترز.

يذكر أن هذا الرقم الذي أصدره الجيش الأمريكي أقل كثيراً من أرقام المنظمات الأخرى حيث تقدر بعض المنظمات أن 6575 مدنياً قُتلوا في ضربات التحالف.