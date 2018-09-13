الجيش اليمني يعثر على غرفة اتصالات تابعة للميليشيا الانقلابية في صعدة

المواطن - واس

عثر الجيش اليمني اليوم على غرفة عمليات واتصالات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي : ” إن عناصر الجيش الوطني اليمني عثروا على غرفة اتصالات وعمليات أثناء تقدمهم الميداني في وادي آل بوجبارة، وكانت تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، ومكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام عدائية محددة”.

وأضاف وفقًا للمركز الإعلامي للجيش ” أن مليشيات الحوثي الانقلابية كانت تستخدم هذه الغرفة السرّية لتنفيذ عملياتها العدائية والتواصل مع عناصرها الإرهابية في المواقع المختلفة، كما كانت تستخدم لإقامة اجتماعات قياداتها”.

وأوضح ” أنه عُثر في داخل الغرف على أجهزة اتصالات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها للتواصل بين عناصرها، كما عثر على منشورات طائفية وصور لزعماء الجماعة الإرهابية”.