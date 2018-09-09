الحصيني يحذر من الصواعق والغبار ويكشف خريطة الأمطار والبرد

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الاثنين أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

كما توقع الحصيني بحسب ما ذكر عبر حسابه بموقع “تويتر” تساقط حبات برد على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان تمتد إلى أجزاء من حائل وغرب القصيم، محذراً من الصواعق والغبار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي الريا وحائل والقصيم، وطقس رطب على الأجزاء من السواحل الغربية للمملكة.