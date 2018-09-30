الخطوط السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى إربيل غداً

المواطن - واس

تدشن الخطوط السعودية غداً, رحلاتها المباشرة إلى إقليم إربيل, ثاني وجهاتها في الجمهورية العراقية بعد العاصمة بغداد, بواقع 6 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين أيام الإثنين والأربعاء والسبت.

وستغادر أولى رحلات “السعودية” مطار الملك عبدالعزيز الدولي عند الساعة السادسة صباحاً, لتصل بمشيئة الله إلى إربيل عند الساعة التاسعة صباحاً, تستغرق زمن الرحلة ثلاث ساعات.

وتحتفي “السعودية” غداً, بضيوفها على متن الرحلة الأولى, في صالة المغادرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, بخدمات مميزة, تم تخصيص منصة خاصة, وفريق عمل يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية كافة لتدشين التشغيل والاحتفاء بضيوف الرحلة الأولى, ووداعهم عند المغادرة, فيما يقام في مطار إربيل الدولي, حفل استقبال لأولى رحلات الخطوط السعودية, والاحتفاء بالضيوف المغادرين على رحلة العودة, حيث تغادر أولى الرحلات مطار إربيل الدولي, الساعة العاشرة صباحاً لتصل بمشيئة الله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الساعة 13:10 ظهراً.

ويهدف تشغيل الرحلات المباشرة للخطوط السعودية بين جدة وأربيل, لخدمة شرائح متعددة من الضيوف, خاصة الحجاج والمعتمرين, ورجال الأعمال, ويوفر فرصاً استثمارية وبرامج سياحية, ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين المملكة والعراق, إلى جانب تعزيز وتنمية الحركة العابرة من خلال توفير الخيارات مع رحلات “السعودية” للضيوف المواصلين إلى كل الوجهات الدولية التي تصل إليها , وكذلك رحلات أعضاء تحالف “سكاي تيم الدولي” الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم.