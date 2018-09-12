الخطوط السعودية تعزز أسطولها بـ إيرباص جديدة

المواطن - الرياض

وصلت ليلة أمس الثلاثاء غرة محرم 1440هـ الموافق 11 سبتمبر 2018م إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة طائرة جديدة من طراز إيرباص (A320) تمهيدًا لانضمامها إلى أسطول الخطوط السعودية الذي يشهد حاليًا أكبر برنامج تحديث وتنمية في تاريخ المؤسسة، وفق برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ويهدف إلى تحديث أسطول “السعودية” وزيادته إلى (200) طائرة حديثة بنهاية عام 2020م .

الطائرة الجديدة تحمل رقم التسجيل (HZAS78) وتُعد الطائرة رقم (27) من طراز إيرباص A320-214 الجديدة ومن المنتظر استلام (3) طائرات أخرى من ذات الطراز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ليكتمل بذلك استلام (30) طائرة من هذا الطراز تم توقيع اتفاقية الاستحواذ عليها صيف عام 2015م إلى جانب (20) طائرة أخرى من طراز A330 الإقليمية ذات الممرين التي اكتمل استلامها منتصف ديسمبر 2016م، كما تم توقيع اتفاقية أخرى خلال عام 2016م للاستحواذ على (63) طائرة جديدة منها (20) طائرة من النسخة الحديثة (A320neo) سيتم البدء في استلامها اعتبارًا من العام المقبل 2019م.

وصول الطائرة الجديدة وانضمامها إلى أسطول “السعودية” المتنامي يدعم الخطط التشغيلية من خلال زيادة الرحلات والسعة المقعدية على شبكة الرحلات الداخلية والتوسع في التشغيل على القطاع الدولي عبر الوصول إلى وجهات جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف من خلال ما تتميز به الطائرات الجديدة من إمكانات ومواصفات حديثة، إلى جانب توفير أعلى مستويات الراحة والسلامة.