الخطوط السعودية تنقل هذه الرحلات لمطار الملك عبدالعزيز الجديد

الخطوط السعودية تنقل هذه الرحلات لمطار الملك عبدالعزيز الجديد

2018/09/10
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية أنه ابتداء من يوم ١١ سبتمبر ٢٠١٨ سيتم انتقال جميع الرحلات المتجهة من وإلى الباحة القيصومة الدوادمي تبوك ينبع إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد “صالة رقم١”.

وأضافت الخطوط السعودية أنها بدأت تشغيل رحلاتها الجوية من جدة إلى كل من القريات وعرعر و وجه والعلا والهفوف و طريف من مطار الملك عبد العزيز الدولي “الصالة رقم 1”.

وأهابت الخطوط السعودية بالعملاء مراجعة جدول الرحلات لمعرفة المزيد عن تفاصيل الرحلات.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز حافلات لنقل الضيوف المواصلين على رحلات داخلية أو دولية للصالات الأخرى.

لمزيد من التفاصيل عن الرحلات عبر الرابط التالي (هنا).


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