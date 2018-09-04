الدوري السعودي مستمر في لعبة FIFA

المواطن - مروة نبيل

نجحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في تجديد تعاقدها مع شركة EA SPORTS الناشرة لـ FIFA 19، لعدة أعوام مقبلة، من أجل استمرار المسابقة المحلية في اللعبة؛ باعتبارها أحد أهم الدوريات على مستوى العالم.

وتحظى لعبة FIFA بشعبية كبيرة في المملكة، وتسعى الجماهير للمشاركة في اللعبة بأندية الدوري السعودي للمحترفين، في مسابقاتها الفردية والجماعية، وعن طريق اللعب عبر شبكة الإنترنت.

وأشارت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى أن مُحبي لعبة FIFA يُمكنهم إشراك جميع لاعبي الأندية سواء المحليين أو الأجانب، واللعب بهم في النسخ الجديدة من اللعبة.

وتُعد شركة EA SPORTS شريكًا رسميًا لكُبرى الدوريات العالمية، والتي أبرمت اتفاقيات معها من أجل إدراج الأندية والمسابقات في نسخها المقبلة من لعبة FIFA الشهيرة.

ومن المُقرر أن يشهد العقد المبرم بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين وشركة EA SPORTS نقلة نوعية كبيرة في الشراكة بين الطرفين، وتواجد أندية المسابقة المحلية بين كبرى الدوريات العالمية التي تتواجد في لعبة FIFA باستمرار.

ويتضمن العقد المبرم بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين وشركة EA SPORTS بشأن الاستمرار في لعبة FIFA الشهيرة، على تفاصيل إضافية تختص بالمسابقات الكروية السعودية ستشهدها خلال الفترة المقبلة.