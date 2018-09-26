الرئيس يساند النصراويين .. والشملان يعود

المواطن - محمد سمعه

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته أمس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

وحرص سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر على حضور تدريبات الفريق الأول لدعم اللاعبين.

واكتفى اللاعبون والذين شاركوا في مباراة النصر والتعاون بتدريبات لياقية خفيفة ثم توجهوا بعدها للجاكوزي والساونا.

حرص المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو على عقد مناورة كروية للاعبين والذين غابوا عن مباراة التعاون أمام لاعبين من فريق درجة الشباب.

وعاد اللاعب راكان الشملان لتدريبات النصر بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.