الرائد سعيد بـ كرم الضيافة

المواطن - محمد سمعه

حرصت إدارة نادي الرائد على تقديم برقية شكر لإدارة نادي الحزم على حفاوة الاستقبال وكرم ضيافة الفريق، وذلك بعد نهاية المباراة الودية بين الفريقين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الرائد في “تويتر” أن إدارة النادي تقدمت بالشكر والتقدير لإدارة نادي الحزم على كرم ضيافة الرائد بعد اللقاء الودي والذي أقيم بالأمس بين الناديين وانتهى بفوز الرائد بهدفين لهدف.

وكان نادي الحزم حرص على إقامة مأدبة عشاء للاعبي الرائد بعد المباراة الودية بين الفريقين.

سيواجه الرائد في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان نادي الهلال، بينما سيواجه فريق الحزم نادي التعاون.