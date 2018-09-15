الروج شعللها .. حرب الرؤساء .. موضة Spicy

المواطن - محمد سمعه

لاتزال حرب التصريحات الإعلامية مستمرة بين بعض من رؤساء الأندية السعودية بعد انطلاق جولتين فقط من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم موسم 2018-2019.

وبعد أيام قليلة من وجود حرب كلامية بين خالد البلطان رئيس نادي الشباب وماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، اشتعل فتيل الحرب مجددًا بين الهلال والنصر، وذلك بعد حرب تصريحات إعلامية بين رئيس النصر سعود آل سويلم والأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال الجديد.

وكان آل سويلم سخر من تيفو نادي الهلال واصفًا إياه بالروج، ليرد محمد بن فيصل خلال برنامج في المرمى قائلًا: راح نوري سعود آل سويلم مفهوم الروج ويمكن بالخمسة، في إشارة منه إلى المباراة الشهيرة والتي أقيمت منذ موسمين وانتهت وقتها في الدوري السعودي بفوز الهلال بخماسية مقابل هدف.

ويبدو أن الموسم في الكرة السعودية لن يخلو من الشد والجذب خاصة أن بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاتزال في البداية، وجميع الأندية تعاقدت مع صفقات قوية وترغب في فرض عضلاتها.

يذكر أن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر كان سبق له ودخل في حرب تصريحات مع سامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق وذلك بعد إلغاء ميثاق الشرف في شهر أبريل الماضي.

وكان الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2017-2018، بينما احتل النصر المركز الثالث.