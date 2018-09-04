السبيعي تبرع بجزء من كبده لطفل لا يعرفه فكرمه أمير الجوف

السبيعي تبرع بجزء من كبده لطفل لا يعرفه فكرمه أمير الجوف

2018/09/04
الساعة 6:49 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, المواطن عبدالمجيد بن حواس السبيعي, الذي تبرع بجزء من كبده لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر لا تربطه به صلة قرابة، بعد أن علم عن حالته من خلال مناشدات والده في مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، حيث أعرب الأمير بدر بن سلطان عن شكره للمواطن السبيعي لقاء هذا العمل الإنساني الذي قام به، داعياً سموه الله تعالى أن يجزيه خيراً على إنقاذه حياة هذا الطفل .


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