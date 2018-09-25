السعودية للكهرباء تطرح صكوكاً إسلامية بـ 2 مليار دولار

المواطن - الرياض

انتهت الشركة السعودية للكهرباء من طرح إصدار صكوك إسلامية بصيغة (REGS) في الأسواق العالمية، بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عملية الانتهاء تمت يوم الخميس الماضي، مؤكدة أن الصكوك مقسمة على شريحتين.

وتتمثل الشريحتان في أن (الأولى) بقيمة 800 مليون دولار وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.222% وتستحق بعد 5 سنوات وأربعة أشهر في 27 يناير 2024، و(الثانية) بقيمة 1.2 مليار دولار وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.723% وتستحق بعد 10 سنوات في تاريخ 27 سبتمبر 2028.

وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، بينما بلغ عدد الصكوك المصدرة 10 آلاف صك للشريحتين؛ حيث تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وتم الإغلاق خلال نفس اليوم بإجمال طلبات، لكلتا الشريحتين، فاقت قيمتها 7 مليارات دولار.

وحاز إصدار الصكوك على طلب قوي من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بينما تخطت نسبة التغطية أكثر من 3.5 مرة، وتم تسعيرها عند أدنى نقطة من العائد الاسترشادي المبدئي.