السومة: الدوري نار وسأحصد لقب الهداف

المواطن - محمد سمعه

تحدث عمر السومة مهاجم النادي الأهلي عن أهدافه وطموحاته في موسم 2018-2019 مع الراقي.

وتحدث السومة لبرنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” قائلًا: الرقيم القياسي والذي أريد أن أكسره هو تحقيق أكبر عدد ممكن من البطولات مع الأهلي.

وتابع السومة: الإصابة منعتني في الموسم الماضي من التألق ولكن هذا الموسم الظروف ستساعدني على تحقيق لقب هداف الدوري.

وأضاف السومة: المدرب السابق للأهلي كريستيان جروس كان يطلب مني التدرب على الكرات الثابتة وفي الموسم الماضي المدرب ريبروف لم يساعدني ولم يكن يشجعني عندما أتدرب على الكرات الثابتة وكان يتجاهلني.

وقال السومة: دليل على عدم تشجيع المدرب ريبروف لي هو أنني عندما كنت أتدرب على الكرات الثابتة كان يقول لي المدرب ستتحرك الحافلة من دونك، لا تتأخر وتحدثت لإدارة النادي عن هذا الأمر.

وتابع السومة: الدوري هذا الموسم قوي للغاية وأقوى من المواسم الأربعة الماضية، أطور نفسي كثيرًا في الأيام الحالية حتى أتغلب على قوة اللاعبين الأجانب في الدفاع.

وأكمل السومة حديثه قائلًا: تسجيل الهاتريك توفيق من الله، والنصر رغم النجوم والذي يملكهم لكن تمكن من تسجيل هاتريك في مرماه.

وقال السومة: ماجد النفيعي لم يقصر مع الأهلاوية على الإطلاق وطلبت منه تغيير غرفة الملابس والنادي الصحي ولم يقصر.

وأكد السومة أن نظام المكافآت تغير، معربًا عن أماله في استمرار جمهور الأهلي لدعم الفريق.