الشوط الأول .. الشباب يفشل في تذوق طعم الشباك

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الشباب في فخ التعادل السلبي أمام فريق الفيحاء بعد نهاية الشوط الأول بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحاول فريق الشباب عبر هجمات نجمه ناصر الشمراني التألق وتسجيل الهدف الأول، ولكن دون وجود تركيز في اللمسة النهائية.

كما أن فريق الفيحاء قاتل بقوة، وذلك من أجل الدفاع بشكل قوي مع وجود هجمات مرتدة كادت تُكلف الشباب كثيرًا.

لم ينجح الفريقان في تسجيل أي أهداف لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

يذكر أن الشباب فاز في الجولة الأولى على نادي الاتحاد بهدف دون رد، أما نادي الفيحاء فخسر من الهلال بهدف دون رد.