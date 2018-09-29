الصقور السعودية تتأهب لإبهار العالم بعروضها الجوية في سماء الصين

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تُشارك صقور القوات الجوية الملكية لأول مرة في المعرض الجوي الرئيسي بالصين، والذي يُقام في نوفمبر المقبل، وذلك بعد توقيع عقد في هذا الصدد أمس الجمعة.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية: إن المجلس التنفيذي للمعرض الدولي الصيني للطيران والفضاء في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين وقع اتفاقية مع القوات الجوية السعودية لأداء عرض جوي مُشترك خلال هذا الحدث.

وتشترك القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة بالمعرض الدولي الصيني، كما أنها ستخوض عرضاً عسكرياً بمشاركة القوات الجوية الصينية والباكستانية.

وسيضم عرض الفريق قسمين: الجزء الأول سيشهد طائرات الفريق السبع وهي تحلق في تشكيل متقارب وتُنهي عرضها بحركة مميزة تتمثل في رسم شعار المملكة، وسيعرض الجزء الثاني الطيارين وهم يقومون بمهارات ومناورات صعبة.

وبخلاف القوات السعودية والصينية والباكستانية، تُشارك 40 دولة في معرض الصين للطيران هذا العام، ومن المتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 130 ألف زائر وما يقرب من 200 وفد عسكري وسياسي من ما يزيد عن 60 دولة.

يُذكر أن القوات الجوية الملكية قامت بعمل عروض مذهلة خلال اليوم الوطني للمملكة رقم 88، ما استحوذ على إعجاب المتابعين داخل المملكة وخارجها.