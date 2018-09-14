الطب الشرعي يكشف مفاجآت في جريمة الرحاب: خطيبة القتيل عذراء

المواطن - القاهرة

كشف تقرير الطب الشرعي عن مفاجأة في قضية قتيل الرحاب الذي قتله والد خطيبته بمعاونة خمسة آخرين وحفر له حفرة داخل مطبخ إحدى الشقق المستأجرة ودفنه بها.

وكان المتهم قال إنه ارتكب جريمته بعدما عرف أن المجني عليه قد اعتدى على خطيبته جنسيًا، وذلك بهدف البحث عن مبررات قد تخفف عنه العقوبة لكن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الفتاة ابنة القاتل عذراء نافياً تعرضها لأي نوع من أنواع الاعتداء الجنسي.

وكانت الجريمة هزت مدينة الرحاب شرق القاهرة بعد الكشف عن خيوطها خاصة حين كشفت النيابة أن القاتل محكوم عليه بالسجن في قضايا سابقة وقام بتزوير شهادة وفاة وكذلك بطاقة شخصية له باسم جديد حتى لا يتم البحث عنه.

وأكدت التحقيقات قيام والد خطيبة المجني عليه بالاشتراك مع ابنته و4 آخرين في ارتكاب الجريمة باستدراج المجني عليه إلى الشقة وتكبيله وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقوا جثته داخل حفرة جهزت داخل مطبخ الشقة قبل ارتكاب الجريمة، وقام المتهم الرئيسي بإلقاء الفحم ومواد خرسانية لإخفاء معالم الجريمة، كما كشفت تحقيقات النيابة أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو اكتشاف المجني عليه هوية المتهم المزورة، وهروبه من أحكام صادرة ضده في قضايا مخدرات وتزوير منذ 20 سنة.