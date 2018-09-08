الطليان ينجون من فخ البولنديين بتعادل ثمين في Uefa Nations League

المواطن - محمد سمعه

تعادل المنتخب الإيطالي مع منتخب بولندا بهدف لكل فريق، ضمن مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث أقيمت المباراة في مدينة بولونيا الإيطالية.

وضغط المنتخب الإيطالي في الشوط الأول، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي المنتخب البولندي.

ونجح منتخب بولندا في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

انتهى الشوط الأول من مباراة إيطاليا وبولندا بتأخر المنتخب الإيطالي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة قاتل المنتخب الإيطالي للنجاة من الخسارة، حيث نجح نجم تشيلسي الإنجليزي، جورجينيو في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الثامنة والسبعين من ركلة جزاء.

لم ينجح المنتخب الإيطالي في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث حصد منتخب السويد بطاقة العبور للمونديال بدلًا من الطليان.