العبود يعتذر للاتفاقيين

المواطن - مروة نبيل

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، عبدالرحمن العبود، اعتذاره الرسمي قبل بداية التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، لجماهير ومجلس إدارة فارس الدهناء والجهازين الإداري والفني.

وكان عبدالرحمن العبود قد خرج بشكل غاضب، عند استبداله في الدقيقة 78 من أحداث الشوط الثاني لمباراة الاتفاق والفيحاء في جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما شارك في الدقيقة 59.

وأعرب العبود عن أسفه لما بدر منه خلال مباراة الفيحاء، وأكد بأن عشقه وحبه لنادي الاتفاق كان السبب في الاندفاع غير المبرر، مُشددًا بأن اللاعب المحترف عليه ضبط أعصابه واحترام كافة القرارات الصادرة من مدرب الفريق مهما كانت.

وأوضح عبدالرحمن العبود، بأنه سيتقبل ويتفهم أي قرار تصدره إدارة الاحتراف في نادي الاتفاق في هذا الشأن.