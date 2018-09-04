العثور على جثة مسنة محنطة منذ 5 سنوات في روسيا

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عثرت السلطات الروسية على جثة امرأة مسنة محنطة كانت قد توفيت قبل 5 سنوات وفقًا للمعلومات الأولية.

وصرحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الفدرالية الروسية في موسكو، يوليا إيفانوفا، اليوم، بأن محققي اللجنة يقومون بتحريات بعد العثور على جثة لسيدة مسنة جنوب غربي العاصمة.

وأضافت أن الجثة المحنطة تعود لمالكة شقة، مواليد عام 1946، وعثر عليها في أحد المباني السكنية جنوب غربي موسكو، مساء أمس.

يذكر أنه في 29 أغسطس الماضي، عثر على هيكل عظمي لرجل، غربي العاصمة موسكو، ووفقا للبيانات الأولية توفي منذ 8 سنوات.