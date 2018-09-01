العصيمي يكشف أسباب تأخر وصول كتب مقررات الثانوية للمدارس

المواطن - الرياض

أعلن مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، أن التأخير في وصول كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) إلى المدارس ناتج عن تأخر لجان تطوير المنهج من إعداد البروفة النهائية للمطابع وبخاصة بعد إقرار التوسع في تطبيق نظام المقررات على الصف الأول الثانوي في جميع مدارس المملكة، مما استدعى الأمر إلى مراجعة محتوى كثيرٍ من الكتب.

وأضاف العصيمي في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: أنه “بناءً على تقارير لجنة الاستعداد للعام الدراسي فإن الكتب الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وكذلك للمرحلة الثانوية (النظام الفصلي) قد وصلت إلى جميع المدارس.. أما كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) فسوف تصل بمشيئة الله مع نهاية الأسبوع الأول”.

وتابع أن التأخير في وصول الكتب للمرحلة الثانوية (نظام المقررات) لمدة أسبوع لا يعني تأثر العملية التعليمية، حيث تستعد المدارس في الأسبوع الأول لتطبيق خطة التهيئة والإرشاد للطلاب ومنها اختيار الطلاب للمقررات الدراسية ووضع الجداول النهائية.

وأشار إلى أنه في هذا السياق ستعقد شركة تطوير للخدمات التعليمية خلال الأسبوعين القادمين معرضاً مصغراً ومؤتمراً صحفياً تستعرض فيه ملامح تطوير المناهج من حيث المحتوى ومن حيث المواد الإثرائية المصاحبة للمنهج وكذلك من حيث الشكل والإخراج.