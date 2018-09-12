العمالقة تسيطر على منطقة استراتيجية في الحديدة وتقطع إمدادات الحوثي

المواطن - متابعة

أكدت قوات ألوية العمالقة في الجيش اليمني الوطني، صباح اليوم الأربعاء، أنها سيطرت على منطقة خط كيلو 16 الاستراتيجية جنوب شرقي مدينة الحديدة.

ولفتت قوات العمالقة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنها تمكنت من قطع إمداد مليشيا الحوثي الانقلابية بين الحديدة والعاصمة صنعاء، مضيفةً أن العملية تمت بإسناد جوي وبري من قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وفي سياق متصل، لقي قياديان في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهما، أمس في قصف مدفعي شنه الجيش الوطني اليمني على مواقع الميليشيا في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة اليمنية.

وأكد مصدر ميداني في تصريحٍ لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مشرف الميليشيا الأمني في منطقة باقم المدعو أبو صقور ومشرف تسليح الميليشيا في الجبهة المدعو أبو شهاب لقيا مصرعهما خلال قصف مدفعي استهدف مواقعهم غربي مديرية باقم.

وأوضح المصدر أن القصف أسفر أيضًا عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا المتواجدين في الموقع، وتدمير عربات قتالية تابعة لها.