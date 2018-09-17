العمل تحدد الإجراء المتبع في حال رفض العاملة المنزلية أداء واجباتها

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه في حال رفضت العاملة المنزلية العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام.

وأضافت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي، أنه في هذه الحالة، يتم تعويض المواطن بتأشيرة بديلة.

الجدير بالذكر أن وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أنهت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، إجراءات استقبال وإرسال ما يقارب “39425” عاملة منزلية قدمن للعمل في المملكة.

يذكر أن الوحدة تستقبل العاملة لدى وصولها للمطار بالتنسيق مع الجوازات والجمارك وتقوم بإيوائها لحين الانتهاء من التواصل مع كفيلها وإبلاغه بوصولها، ليتم بعد ذلك تسليمها للكفيل عند حضوره وفق إجراءات محددة تتمثل في حضور صاحب العمل شخصياً مصطحباً أصل الهوية الوطنية وفي حال عدم مقدرته على الحضور يفوض من يراه باستلامها عن طريق نظام أبشر.

وفي حال تأخر الكفيل عن الحضور بما يزيد على 24 ساعة يتم تحويل العاملة لمكتب رعاية شؤون الخادمات.