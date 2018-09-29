العمل تطلق غدًا 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين
التنمية الاجتماعية سيحظى بمبادرات تطويرية قريبًا

العمل تطلق غدًا 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين

2018/09/29
الساعة 7:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1905
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إطلاق المنظومة يوم غد الأحد 68 مبادرة تخص قطاع العمل.

وأوضح وزير العمل أن إطلاق هذه المبادرات يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في التوطين، بما ينعكس إيجابًا على قطاع الأعمال وأبناء وبنات الوطن.

وكشف الراجحي أن قطاع التنمية الاجتماعية سيحظى بمبادرات تطويرية عديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، داعيًا بقوله: “‏أسأل الله أن يوفقنا لتحقيق التطلعات”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :