العمل تكشف مدى إمكانية نقل عامل وافد إلى كفيل نطاق أخضر منخفض

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عملية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق يتم حسب ضوابط هذه الخدمة.

جاء ذلك ردًّا من وزارة العمل على عامل وافد، وجه سؤالًا استفسر من خلاله عن إمكانية نقله إلى كفيل أخضر منخفض، وكفيله الحالي نطاق أخضر مرتفع.

وقال العامل في سؤاله: “في حالة إن كفيلي نطاق أخضر مرتفع وأريد نقل إلى كفيل أخضر منخفض … يجوز أم لا”.

وردّ حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل على حسابه الرسمي قائلًا: “عزيزي العميل: إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق بحسب ضوابط هذه الخدمة”.

وردّ العامل قائلًا: “أنا الحين كفيلي أخضر مرتفع وهو موافق علي النقل… وأبغي أنقل على أخضر منخفض… الجواب يا ريت… نعم أو لا؟”.

وأكد حساب خدمة العملاء أن “من شروط نقل الخدمة: أن يكون للمنشأة رصيد يسمح بنقل العمالة الوافدة إليها بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر”.