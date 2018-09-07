العمل تنفي تعارض توطين نشاط الملابس الرجالية مع قرار التأنيث

المواطن - الرياض

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعارض قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية مؤكدة أن القرار لا يتعارض كذلك مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها عبر تويتر : لا يتعارض قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية ولا مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.

وكان العمل أعلنت في وقت سابق دخول قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا حيز التنفيذ غرة محرم المقبل، على 3 مراحل.

ولفتت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى ستطبق اعتبارا من 1/1/1440، وتشمل نشاطات: السيارات والدراجات النارية، الأواني المنزلية، الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

وأشارت الوزارة إلى أن منفذ البيع يقصد به المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة، ويشمل ذلك: المحلات، المعارض، الأسواق التجارية، الأكشاك، وما شابهها.