العنود أنهت الجامعة وتنتظر الوظيفة ماذا بشأن حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن الإجراءات التي يجب على المستفيد القيام بها حال حدوث تغير في بيانات الدخل أو أية بيانات أخرى.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن استفسارًا من مواطنة تدعى ” العنود” قالت فيه : أنا عمري ٢٤ سنة وأنهيت الجامعة وينزل لي دعم حساب المواطن (مستقلة) ، هل إذا توظفت في مدرسة أهلية وتم تسجيلي في التأمينات ينقطع عني حساب المواطن؟”.

وردت خدمة العملاء بالقول: في حال وجود تغير في بياناتك لا بد من تحديثها عبر البوابة الإلكترونية واختيار” الحالة الوظيفية ونوع الدخل ومصدر الدخل “.

وأضاف حساب المواطن أنه :”سيتم دراسة أهليتك واستحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي (هنا).

يذكر أنه سيتم إيداع الدعم للمستفيدين في الدفعة العاشرة يوم العاشر من سبتمبر الجاري.

وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الماضي.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: ( هنا ).