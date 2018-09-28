العيسى يدشن ملتقى الإشراف التربوي في ضوء رؤية 2030 الإثنين

المواطن - الرياض

يفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، صباح الاثنين المقبل، ملتقى الإشراف التربوي الـ19 (الإشراف التربوي في ضوء رؤية 2030)، والذي يستضيفه معهد العاصمة النموذجي، وذلك في الفترة من 21 إلى 23 محرم بفندق الموفنبيك بمدينة الرياض.

وأكد مشرف الإعلام التربوي بالمعهد، محمد الشهري، أنه سيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء عالميًّا وعربيًّا ومحليًّا؛ حيث إن الملتقى يستهدف مديري ومديرات الإشراف التربوي على مستوى المملكة لرفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي للإشراف التربوي بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، ويقدم من خلاله ورش عمل ونقاشات علمية تهم العاملين في الميدان التربوي، ويستهدف أكثر من 150 شخصية من القيادات الإشرافية.

وأعرب مدير عام معهد العاصمة النموذجي، الأستاذ عاد الطخيم، عن شكر وتقدير كافة منسوبي المعهد لمعالي وزير التعليم على ثقته في المعهد لاستضافة هذا الملتقى الذي يناقش الإشراف التربوي من خلال رؤية المستقبل لوطننا الغالي رؤية 2030.