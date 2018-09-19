العيسى يدفع بـ 320 متدربًا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

المواطن - الرياض

يرعى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والفني الدكتور أحمد الفهيد، صباح غد الخميس حفل تخريج 320 متدربًا من متدربي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران وذلك في مقر الكلية بجانب مطار الملك خالد الدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري على ما تساهم به الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في تقديم برامج نوعية متعلقة بصيانة الطائرات والتي بدورها تساهم بتوطين هذا القطاع المهم من خلال متدربي الكلية وخريجيها، حيث حصل أكثر من 80 % من خريجي الدفعة الأولى على وظائف قبل التخرج في جهات حكومية وخاصة مثل (القوات الملكية الجوية السعودية، شركة إيرباص، شركة السلام للطائرات، شركة BAE systems و غيرها).

الجدير بالذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف على تشغيلها شركة كليات التميز تعد من ضمن 30 كلية تقنية عالمية تنتشر في أكثر من 20 مدينة حول المملكة ويبلغ عدد متدربيها أكثر من 25 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الاستراتيجية البالغ عددها 28 معهدًا يتدرب بها قرابة عشرة آلاف متدرب.

وتعد شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني، مما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030م.