العيسى يطلق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جميع المدارس والجامعات

المواطن - الرياض

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الوطني 88 في المدارس والجامعات.

وقال العيسى عبر حسابه الرسمي: “زملائي وزميلاتي .. أبنائي وبناتي وطننا يستحق منا الكثير واليـوم الوطني المجيد مناسبة غالية نعبر فيها عن حبنا لوطننا وولائنا لقيادتنا. ويسعدني أن أعلن عن انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في مدارسنا وجامعاتنا. دام وطننا عزيزاً شامخاً”.

ذكرى مجيدة

وتأتي هذه الفعاليات احتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى المجيدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وترسيخاً لاعتزاز الطلاب والطالبات بدينهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة، وانتمائهم لوطنهم وتعميقاً للقيم الوطنية في نفوسهم، وتعريفاً بمكانة الوطن وتاريخه العريق وربطه بحاضره الزاهر وعطائه لأبنائه، وتذكيراً بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقاً من مضامين رؤية المملكة 2030 في تعزيز الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مشروع الاحتفاء باليوم الوطني وبرامجه وأنشطة، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الخميس 6-10/ 1/ 1440هـــ في كافة مدارس منطقة الرياض.

وطن العطاء

ومن المتوقع أن يشتمل برنامج اليوم الوطني على 29 فعالية متنوعة سيتم تنفيذها خلال الاحتفاء باليوم الوطني في كل المدارس وأندية الحي ومقارّ إدارة التعليم، منها إلقاء كلمات وجدانية معبرة، وتوجيه الطابور والإذاعة الصباحية للتعبير والحديث عن المناسبة، وحوارات طلابية بعنوان “وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه” و”وطن العطاء”، إضافة إلى عرض فعاليات مشروع إجازتي 3 بمساراته الخمسة: الترفيهي، والوظيفي، والسياحي، والتطوعي، والتقني، وتتضمّن فقرات وطني في عيون أجدادي، وأغرد لوطني، وقصيدتي حزم وظفر، حكاية بطل (قصة قصيرة)، ورسالة إلى جندي على الحدود، ومقالات وطنية بعنوان (قلمي يفخر بمنجزات وطني)، و(كن حذراً) برنامج توعوي عن مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي، وصورة لوطني، وكلمة قائد، ومعركة “وطن العطاء”، ولوحات فنية جداريات ومجسمات.