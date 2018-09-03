العيسى يكشف سبب تأخير الكتب الدراسية للثانوية.. نريد انطلاقة قوية

المواطن - الرياض

أرجع وزير التعليم، د.أحمد العيسى، سبب تأخير وصول الكتب الدراسية للمرحلة الثانوية ، إلى أنه أقر نظام المقررات ليشمل جميع مدارس المملكة، حيث تطلب محتوى الكتب مراجعة دقيقة.

وقال العيسى: ”نريد انطلاقة قوية، وتطويرًا حقيقيًّا في المناهج لهذا العام؛ وبالتالي حصل بعض التأخير في تسليم البروفات النهائية للمطابع بسبب اللجان العاملة على تطوير المحتوى”.

وأضاف وزير التعليم في حوار مع قناة العربية: ”هذا التأخير بسيط جدًا، إذ ستصل نهاية هذا الأسبوع الكتب الدراسية لجميع المدارس الثانوية”.

وأشار العيسى إلى أن نظام المقررات يتطلب تهيئة الطلاب لنظام جديد، يهدف إلى اختيار الطالب المواد الخاصة به وفق جداول محددة، وهذا يتطلب جهدًا من المدرسة والمعلمين لتهيئة الطلاب، وتوجيههم نحو اختيار المناسب لهم”.