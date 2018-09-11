الغرفة التجارية بالمدينة تعلن بدء التسجيل بمنصة التوطين

المواطن - المدينة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في منصة التوطين خلال ملتقى (التوطين والتوظيف).

ويهدف البرنامج إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بمساهمة (هدف) بدفع نسبة من الأجر الشهري للموظفين الجدد المسجلين في (نظام التأمينات الاجتماعية) نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

موعد الملتقى:

– في الفترة من 2018/09/18م إلى 2018/09/20م.

مكان الملتقى:

– مركز المدينة المنورة للمعارض.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (هنا).