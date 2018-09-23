الفالح: قلقون على الاقتصاد العالمي.. وسنعوض نقص المعروض الإيراني

المواطن - الرياض

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، إن هناك قلقًا بشأن الاقتصاد العالمي؛ حيث أصبح الطلب على النفط مثار قلق.

وأضاف الفالح، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “أعضاء أوبك ضخوا إمدادات في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتعويض النقص في المعروض الإيراني”.

وذكر الفالح: “سوق النفط تبدو متوازنة، كما أنها تتمتع بمعروض كافٍ”، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة كافية وتبلغ 1.5 مليون برميل يومياً.

وواصل الفالح حديثه، قائلاً: “سنعمل على ضمان تدخل الدول للوصول بمستوى الالتزام باتفاق الإنتاج إلى 100% في غضون شهرين أو ثلاثة”.

وتحتضن الجزائر، اليوم، أعمال الاجتماع العاشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين دول “أوبك” وخارجها، وسط حالة من الترقب الدولي الواسع في الأسواق النفطية.

وتتزامن تلك الاجتماعات مع مرور عامين على “إعلان التعاون” الذي جمع 25 دولة منتجة للنفط، منها الدول الـ15 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وبقيادة السعودية وروسيا.