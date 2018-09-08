الفحوصات تحسم مصير فيلانويفا وباجندوح اليوم

المواطن - مروة نبيل

يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كارلوس فيلانويفا وجمال باجندوح، لمزيد من الفحوصات الطبية خلال معسكر أبو ظبي، اليوم السبت.

وستُحدد الفحوصات الطبية التي سيخضع لها فيلانويفا وباجندوح، اليوم، حجم الإصابة بشكل دقيق، لمعرفة فترة الغياب والتأهيل التي يحتاج لها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وكان التشيلي كارلوس فيلانويفا لم يستطع استكمال التدريب المسائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ويُعاني جمال باجندوح من إصابة خلال تدريبات العميد.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، أن تكون الإصابة التي تعرض لها الثنائي فيلانويفا وباجندوح بسيطة، حتى يتمكنا من المشاركة في مباراة العميد المقبلة أمام القادسية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية، في ثاني جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، ويسعى لتعويض خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى أمام الشباب.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يخوض معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا لمنافسات العميد المقبلة، وسيواجه، مساء اليوم، فريق بني ياس الإماراتي.